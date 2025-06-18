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Монгольская дзюдоистка завоевала бронзовую медаль на ЧМ в Будапеште

CentralAsia (MNG) -  

Спортсменка сборной команды и спорткомитета «Алдар» Ганхайч Болд, выступавшая в весовой категории до 63 кг среди женщин, завоевала бронзовую медаль.

В матче за бронзовую медаль она победила олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Рафаэлу Силву из Бразилии решением судей в основное время.

Ганхайч победила корейскую спортсменку Шин Чавон по штрафному очку в основное время во втором раунде и победила австрийскую спортсменку Любьяну Повесиану с разницей в одно юко в основное время в третьем раунде, встретившись с японкой Кадзю Харукой за первенства группы B.

К сожалению Ганхайч проиграла японской спортсменке Кадзю Харуке в матче за звание чемпиона группы B и была перенесена на следующий матч. В следующем поединке она победила венгерскую спортсменку Шабину Герчак по юко в дополнительное время и сразилась за бронзовую медаль с бразильской спортсменкой Рафаэлой Силвой.

источник: MiddleAsianNews

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