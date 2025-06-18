Монгольский мальчик стал первым азиатским игроком, возглавившим мировой рейтинг по дартсу

Тэлмэн Хурэлхуу

CentralAsia (MNG) - Турнир Всемирной юниорской дартс-лиги «ADVANCED TOUR-2025» стартовал в январе этого года в Лондоне, столице Великобритании, а его результаты были объявлены вчера.

«Тэргэл совершил невероятный камбэк, обойдя Райана Брэнли и заняв первое место с отрывом в одно очко после невероятного финала 6-5 с Мейсоном Тизи, средний результат которого составил 86,27. Вы еще много раз увидите 14-летнего игрока в действии в будущем, в том числе на наших финальных выходных JPL 28 и 29 июня в Центре передового опыта Ковентри», — написала JDC Junior Darts Corporation.

В серии из 20 команд, в которую входят только игроки моложе 16 лет, монгольский спортсмен ТЭРГЭЛ Хурэлхуу (14 лет) занял первое место и возглавил мировой рейтинг.

Это делает Тэргэла первым игроком из Азии, возглавившим мировой рейтинг.

Тэргэл с звездой дартса мирового класса Мейсоном Тизом

В этом турнире лиги приняли участие 32 спортсмена мирового класса из девяти стран, а победитель, Тэргэл Хурэлхуу, завоевал бронзовые медали на чемпионатах мира среди юниоров 2022 и 2023 годов, бронзовые медали на индивидуальных чемпионатах мира среди юниоров 2024 года и является четырехкратным чемпионом Монголии.

источник: MiddleAsianNews

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