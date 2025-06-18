Энхманлай завоевал серебряную медаль на Гран-при по параспорту в Северной Африке

CentralAsia (MNG) -
В пригороде Туниса (Тунис) Радесе на Олимпийском стадионе 16-18 июня проходит этап Гран-При по легкой атлетике Международного Паралимпийского комитета (МПК) – квалификационный, отборочный турнир к Чемпионату мира-2025 в Индии.
На этих соревнованиях наш спортсмен Энхманлай Пурэвцог завоевал серебряную медаль в беге на 100 м в классе Т53.
Тунисский спортсмен Мохамед Нидхал Хелифи завоевал золотую медаль, а бронзовая медаль также досталась тунисскому спортсмену Мохамеду Тахеру Мурали Тунси.
T53 100 м — это забег для инвалидных колясок, где «T» означает «Track» (тип дороги), а «53» — уровень физической активности спортсмена или код классификации.
Легкая атлетика — самый медалеёмкий вид спорта в программе Паралимпийских игр. Включен в программу I Паралимпийских летних игр 1960 года в г. Риме (Италия). Спортсмены соревнуются в беге, прыжках (в длину, высоту), метаниях (диска, копья, клаба), толкании ядра и марафоне.
источник: MiddleAsianNews