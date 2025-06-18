Депутаты Великого Государственного Хурала встретились с командой сотрудников МВФ

CentralAsia (MNG) - Об этом сообщает Департамент по связям со СМИ и общественностью Великого Государственного Хурала.

Депутаты Постоянного комитета по экономике ВГХ Монголии провели встречу с заместителем начальника отдела Международного валютного фонда (МВФ) и руководителем группы сотрудников МВФ в соответствии со статьей IV Статей соглашения МВФ Тахсином Саади и другими должностными лицами МВФ.

Упомянув, что в соответствии со статьей IV Статей соглашения МВФ группа сотрудников МВФ посещает страны-члены каждый год, г-н Тахсин Саади представил предложения о возможных мерах политики, которые должны быть реализованы правительством и парламентом Монголии для поддержки экономики страны. Хотя группа сотрудников планировала работать в Монголии семь месяцев назад, с тех пор ситуация существенно изменилась, отметила группа сотрудников МВФ и сказала, что вскоре группа представит свои краткие отчеты правительству и министерству финансов Монголии. Основной отчет планируется подготовить к следующей осени.

На встрече стороны обсудили текущее состояние, краткосрочные и долгосрочные тенденции, а также соответствующие выводы и рекомендации относительно экономики и бюджета Монголии. Во встрече приняли участие члены парламента Бадамсурэн Мягмарсурэн, Батболд Ринчиндорж, Батсумбэрэл Нацагдорж, Батчимэг Пурэв, Лувсанжамц Ганзориг, Мунхсоёл Баатаржав, Соронзонболд Лхагвасурэн, Ундраа Агваанлувсан, а также постоянный представитель МВФ в Монголии Тигран Погосян, исполнительный директор Группы Всемирного банка по Азиатско-Тихоокеанскому региону Сон-Ук Ким и другие должностные лица МВФ.

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