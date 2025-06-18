Члены Кабинета министров назначены и приведены к присяге на Великом Государственном Хурале

CentralAsia (MNG) - Вчерашняя (2025.06.17) сессия весенней очередной сессии Великого Государственного Хурала 2025 года началась в 17:07 при наличии кворума членов. Обсуждался вопрос о назначении членов Правительства, и Премьер-министр Монголии Занданшатар Гомбожав представил эту информацию на пленарном заседании сессии.

Он представил кандидатов на должности членов Правительства Монголии в соответствии со статьей 39, разделом 4 Конституции Монголии, которая гласит, что «Члены Правительства назначаются и освобождаются от должности Премьер-министром по представлению Великого Государственного Хурала и Президента».

После представления ВГХ кандидатов в члены кабинета министров премьер-министр Занданшатар Гомбожав представил их Президенту, подписал Указ о назначении членов кабинета министров и назначил новых министров.

Затем присягу зачитал старейший член Кабинета министров, министр дорог и транспорта Монголии Дэлгэрсайхан Борхуу, а затем присягу приняли все члены Кабинета министров

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