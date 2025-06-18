КСИР: ВВС Ирана установили контроль в небе над Израилем

// irna

CentralAsia (CA) - Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что воздушные вооруженные силы Ирана в ходе ночной атаки установили контроль над израильским небом. Об этом сообщило агентство IRNA.

«Сегодня ракетная атака показала, что мы получили полный контроль над небом оккупированных территорий (Израиля), и что их жители совершенно беззащитны перед иранскими ракетными атаками»,— говорится в заявлении.

Кроме этого, The Times of Israel пишет, что КСИР также предупредил жителей Тель-Авива об эвакуации и призвал их покинуть северную часть города.

Ранее ЦАХАЛ зафиксировал запуски ракет из Ирана. Израильское издание Yedioth Ahronoth сообщило, что в районе Иерусалима раздались мощные взрывы. По данным издания, Иран запустил в сторону Израиля около 20 ракет.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, полагая, что страна далеко продвинулась в разработке ядерного оружия. В ходе операции были атакованы атомные объекты, представители военного руководства, физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО и ракеты «земля-земля».