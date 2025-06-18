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Мэр Лос-Анджелеса отменила комендантский час в городе, который был введён из-за вспыхнувших беспорядков
CNN
CNN

CentralAsia (CA) -  Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс отменила комендантский час в Лос-Анджелесе, который был введен в ответ на стычки с полицией, мародерство и вандализм во время протестов против иммиграционных мер президента США Дональда Трампа, передает Assosiated Press.

По словам Басс, комендантский час обеспечил «успешные усилия по предупреждению и пресечению преступности» и защитил магазины, рестораны, предприятия и жителей.

Комендантский час вводили в центральных районах города, где столкновения с полицией были сильнее всего.

Протесты против миграционной политики президента США Дональда Трампа в Лос-Анджелесе начались 6 июня. После решения Трампа отправить бойцов Нацгвардии в Калифорнию губернатор штата Гэвин Ньюсом сообщил, что подает в суд на президента, и назвал его поступок первым шагом к авторитаризму. Дональд Трамп в ответ заявил, что поддержал бы арест губернатора, и назвал его ответственным за беспорядки.

 

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