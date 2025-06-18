Вступят ли США в войну Израиля против Ирана? Мнение экспертов

В понедельник над местом происшествия в городе Хайфа поднимаются клубы дыма. Ахмед Гарабли/AFP/Getty Images

CentralAsia (CA) - Экс-глава британской разведывательной службы MI6 Джон Сойерс сказал в интервью «Би-би-си», что Израиль не атаковал некоторые из важнейших ядерных объектов в Иране, потому что у него нет военных возможностей для ударов глубоко под землей.

«Только у американцев эти возможности есть», — подчеркнул Сойерс. По его мнению, Вашингтон стоит перед дилеммой — «присоединяться ли к израильтянам и завершить работу» или же попытаться найти дипломатическое решение.

Сойерс предупреждает об опасности того, что Иран в результате окажется значительно ослабленным, но при этом все еще с уцелевшей ядерной программой.

Однако бывший глава MI6 считает, что цель Израиля — «втянуть американцев в конфликт», чтобы можно было использовать мощь США для уничтожения иранских ядерных объектов.

По мнению политического обозреватель «Би-би-си» Криса Мейсона, мировые лидеры на саммите «Большой семерки» в Канаде, строят догадки о том, что президент США Дональд Трамп может предпринять дальше на Ближнем Востоке.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что лидеры G7 «говорили» об американском участии.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее, до недавних комментариев президента США, предположил, что Трамп не сказал ничего, что предполагало бы, что он собирается вмешаться.

Но за прошедшие после высказываний Стармера часы все изменилось довольно быстро.

И вот теперь лидеры G7 гадают, что же задумал президент Трамп.

Иран и иранский народ делают то же самое. Как и весь остальной мир. И в этом, возможно, и заключается смысл происходящего.

Как иранский режим и иранский народ реагируют на грозные заявления США?

Мейсон спросил Кира Стармера, приветствовал бы он свержение иранского правительства?

«Я не сторонник иранского режима», — сказал он Мейсону.

«То есть, если бы люди там восстали против него, вы бы приветствовали это?» — спросил Мейсон.

«Слушайте, мне как премьер-министру Великобритании не следует поощрять людей насчет того, что они могут сделать у себя дома. Я полностью сосредоточен на необходимости деэскалации этого», — сказал Стармер.

Вопросы заключаются в том, как, когда и какой ценой это может произойти.

Как сообщает CBS со ссылкой на источники, Дональд Трамп рассматривает возможность присоединиться к Израилю для ударов по иранским ядерным объектам, включая завод по обогащению урана в Фордо.

Предполагается, что это было темой обсуждения на встрече Трампа и Совета национальной безопасности США, которая прошла в Ситуационной комнате Белого дома и недавно завершилась.

Источники CBS говорят, что среди ближайших советников Трампа нет полного согласия по этому поводу.

Политолог Раджан Менон сказал The Guardian, что Дональд Трамп оказался перед трудным выбором: поддержать военную операцию Израиля против Ирана и тем самым нарушить свою антивоенную риторику или сохранить дистанцию и вызвать недовольство произраильских союзников в США.

«Премьер-министр Нетаньяху начал войну без прямой угрозы со стороны Ирана, чтобы сорвать переговоры по ядерной сделке и добиться смены режима в Тегеране. США пока ограничиваются технической помощью, но с ростом напряжённости давление на Трампа может усилиться. Чем дольше длится конфликт, тем труднее будет сохранять двусмысленную позицию. Вскоре Трампу придётся ясно показать, кто он есть на самом деле — противник «вечных войн» или часть внешнеполитического истеблишмента», - сказал он.