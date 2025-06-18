Как может ответить Иран в случае нападения со стороны США? Мнение экспертов

CentralAsia (CA) - Сейчас в конфликте Израиля и Ирана главный вопрос стоит в следующем: присоединится ли президент США Дональд Трамп к войне на стороне Израиля. Без США возможности Израиля в подрыве ядерного потенциала Ирана ограничены.

США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке, в том числе перебросив авианосную ударную группу USS Nimitz, в ответ на растущую вероятность прямой конфронтации с Ираном.

Но как ответит Иран в случае нападения со стороны США?

Эксперты, опрошенные Newsweek, предупреждают: если США напрямую вмешаются в конфликт, Иран способен превратить региональную войну в масштабный международный кризис.

По словам Хамидреза Азизи (Hamidreza Azizi), приглашённого исследователя Института международной политики и безопасности (SWP, Германия), Тегеран пока воздерживается от прямых атак на базы США и ограничивается «предупредительными» ударами с использованием дронов. Однако Иран сохраняет значительную часть своего ракетного потенциала именно на случай столкновения с Америкой. В случае эскалации под ударом могут оказаться десятки объектов, включая американские базы в Ираке, Кувейте, Катаре, Бахрейне, Саудовской Аравии и других странах. Общее число американских военных в регионе оценивается в 40–50 тысяч человек.

Другим направлением давления может стать энергетическая инфраструктура. Глава парламентского комитета по обороне Ирана Эсмаил Косари заявил, что Тегеран всерьёз рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива — стратегического морского узла, через который проходит до 20% мировых поставок нефти.

Одновременно с этим Иран может активировать поддерживаемых им хуситов в районе Баб-эль-Мандебского пролива — важнейшего маршрута между Красным морем и Индийским океаном, что приведёт к серьёзному нарушению логистики и морской торговли между Европой и Азией. Этот риск подтверждает и Aurélien Colson из ESSEC Institute.

Наиболее тревожный сценарий связан с возможной активацией иранской сети «Оси сопротивления» — вооружённых прокси-групп и тайных ячеек. По словам Khosro Sayeh Isfahani из Национального союза за демократию в Иране, Тегеран может прибегнуть к масштабной диверсионной кампании, включая удары по базам США, террористические атаки, кибероперации и захват американских граждан в заложники. В этом могут быть задействованы не только группы вроде «Хезболлы» и хуситов, но и подразделения иранской разведки, находящиеся за рубежом.

Таким образом, по мнению всех опрошенных аналитиков, прямое вмешательство США в конфликт будет воспринято Тегераном как угроза не только режиму, но и государству в целом. В этом случае Иран, по выражению Hamidreza Azizi, может «снять все ставки» и запустить многоуровневую стратегию давления, охватывающую военные, энергетические, дипломатические и террористические каналы. Это превратит локальную ближневосточную войну в глобальную геополитическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями.