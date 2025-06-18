Полукольцо давления: какие базы США окружают Иран и откуда могут стартовать удары

CentralAsia (CA) - На фоне обостряющейся конфронтации между США, Израилем и Ираном внимание экспертов приковано к американской военной инфраструктуре, развернутой вокруг Исламской Республики. Вашингтон располагает широкой сетью баз, охватывающей Иран с запада, юга и востока, что позволяет США в кратчайшие сроки развернуть авиационные и ракетные силы, а также начать операцию в случае приказа. Эти объекты не только обеспечивают логистику и разведку, но и считаются потенциальными целями для иранского ответного удара.

Вокруг Ирана расположено не менее восьми постоянных военных баз США, а также несколько временных объектов и оперативных пунктов. Ниже приведён список ключевых баз, окружающих Иран по периметру:

Бахрейн

Штаб 5-го флота США (Naval Support Activity Bahrain)

— стратегическая военно-морская база в Персидском заливе.

— Основной пункт операций ВМС США в регионе.

Катар

Аль-Удейд (Al Udeid Air Base)

— крупнейшая база ВВС США за пределами США.

— Более 10 000 американских военнослужащих.

— Центр управления воздушными операциями на Ближнем Востоке.

Кувейт

Кемп Арфджан (Camp Arifjan)

— крупная сухопутная база, логистический хаб для операций в Ираке и регионе.

Кемп Бьюринг (Camp Buehring)

— учебный центр перед развертыванием войск в горячих точках.

Саудовская Аравия

Принц Султан Эйр Бейс (Prince Sultan Air Base)

— важный воздушный узел, используемый для развёртывания истребителей и систем ПВО.

Объединённые Арабские Эмираты

Аль-Дхафра (Al Dhafra Air Base)

— размещены разведывательные и ударные дроны (включая MQ-9 Reaper), а также истребители F-22 и F-35.

— Поддерживает операции в Персидском заливе.

Ирак

Айн аль-Асад (Ain al-Asad Airbase)

— одна из крупнейших американских баз в Ираке, ранее подвергалась атакам.

Базы в Эрбиле и Багдаде

— поддерживают борьбу с ИГИЛ и общую разведку.

Иордания

Muwaffaq Salti Air Base (Азрак)

— база ВВС, используемая для операций против ИГИЛ и наблюдения за Ираном.

Турция

Инджирлик (Incirlik Air Base)

— формально не ориентирована на Иран, но используется НАТО и США в операциях в Сирии и Ираке.

— Здесь хранится до 50 ядерных авиабомб B61.

Все эти объекты создают полуокружение Ирана по суше и морю, позволяя США в короткие сроки разворачивать авиацию, ПВО, ракеты и логистику. Именно эти базы считаются вероятными целями для иранского ответного удара в случае эскалации.

Также одним из ключевых элементов этой инфраструктуры является военно-воздушная база на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Это изолированный, но стратегически расположенный атолл, оснащённый двумя взлётно-посадочными полосами длиной более 3,6 км, пригодными для приёма и обслуживания тяжёлых стратегических бомбардировщиков, включая малозаметные B-2 Spirit. Именно с этой базы, по оценкам аналитиков, могут стартовать удары с применением сверхмощных проникающих авиабомб GBU-57 MOP (Massive Ordnance Penetrator), способных поражать подземные объекты на глубине до 61 метра и более при повторных атаках.

В совокупности эта сеть баз — от Кувейта до Иордании, от Бахрейна до Катарской Аль-Удейд — формирует плотное военное полукольцо, способное обеспечить массированный удар по объектам в Иране. В случае эскалации именно они станут одновременно и плацдармом для американской силы, и первыми мишенями для иранского ответного удара.