Израиль нанес удары по иранским объектам по производству центрифуг для обогащения урана, - ЦАХАЛ

CentralAsia (KZ) - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 18 июня нанесла удары по производствам центрифуг для обогащения урана в Тегеране и ракетным заводам на территории Ирана, сообщает The Times of Israel. Для нанесения ударов были задействованы около 50 самолетов ВВС Израиля, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Среди целей, по данным израильских военных, были заводы по производству оружия, в том числе производящие сырье и компонентов для сборки ракет класса «земля-земля», которые иранский режим запускает по Израилю, а также объекты по производству систем и компонентов для ракет класса «земля-воздух», предназначенных для поражения авиации.

Иранские агентства сообщают, что израильские военные нанесли удар по Университету имама Хусейна на востоке Тегерана. The Times of Israel уточняет, что это учебное заведение связано с Корпусом стражей исламской революции.

Иран, в свою очередь, вновь запустил по Израилю ракеты. Иранское агентство Tasnim утверждает, что ракетный удар стал одним из самых массированных с начала конфликта. О разрушениях и пострадавших в Израиле в результате ракетного удара на момент публикации новости не было.

Центрифуги — это машины, обогащающие уран, который может использоваться как для производства топлива для электростанций, так и для создания ядерного оружия.

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