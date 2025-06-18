С пятницы Иран выпустил более 400 ракет по Израилю, погибли 24 человека, - офис премьера Нетаньяху
- Азия и мир, происшествия
- 14:40, 18 июня 2025
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Израильские системы ПВО перехватили иранские ракеты над Тель-Авивом, Израиль, рано утром в среду. AFP/Getty Images
CentralAsia (CA) - По данным офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, с тех пор как в прошлую пятницу Израиль нанес удары по Ирану, Иран запустил в сторону Израиля более 400 ракет и сотни беспилотников, пишет CNN.
По данным ведомства, удары нанесли по 40 объектам по всему Израилю, в результате чего в налоговые органы было подано около 19 000 исков о возмещении ущерба.
По данным офиса, на сегодняшний день в Израиле погибли 24 человека, более 800 получили ранения и более 3800 человек были эвакуированы из своих домов.
По данным иранских властей, с пятницы в Иране погибли по меньшей мере 224 человека.
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