С пятницы Иран выпустил более 400 ракет по Израилю, погибли 24 человека, - офис премьера Нетаньяху

Израильские системы ПВО перехватили иранские ракеты над Тель-Авивом, Израиль, рано утром в среду. AFP/Getty Images

CentralAsia (CA) - По данным офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, с тех пор как в прошлую пятницу Израиль нанес удары по Ирану, Иран запустил в сторону Израиля более 400 ракет и сотни беспилотников, пишет CNN.

По данным ведомства, удары нанесли по 40 объектам по всему Израилю, в результате чего в налоговые органы было подано около 19 000 исков о возмещении ущерба.

По данным офиса, на сегодняшний день в Израиле погибли 24 человека, более 800 получили ранения и более 3800 человек были эвакуированы из своих домов.

По данным иранских властей, с пятницы в Иране погибли по меньшей мере 224 человека.