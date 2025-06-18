Эмомали Рахмон выступил на саммите «Центральная Азия-Китай»

CentralAsia (TJ) - Президент Эмомали Рахмон принял участие и выступил на Втором саммите «Центральная Азия – Китай», который прошёл в Астане 17 июня.

В своём выступлении глава государства подчеркнул важность дальнейшего укрепления политического диалога в рамках данного формата, отметив, что это может сыграть важную роль в достижении созидательных целей на региональном и глобальном уровнях, передает пресс-служба президента.

Эмомали Рахмон особо отметил значение экономического сотрудничества как одного из ключевых элементов тесных связей между странами Центральной Азии и Китаем.

Президент подчеркнул, что Таджикистан придаёт особое значение реализации совместных проектов, направленных на укрепление торгово-экономического партнёрства.

В числе приоритетных направлений он назвал развитие энергетического сектора, включая «зелёную» энергетику, промышленность, переработку полезных ископаемых, транспорт и логистику, а также сельское хозяйство.

Глава государства уделил внимание вопросам цифровизации и внедрения инновационных бизнес-моделей, в том числе электронной коммерции. По словам Эмомали Рахмона, цифровые технологии и искусственный интеллект открывают значительные перспективы для развития экономики региона.

В этой связи он напомнил об инициативе Таджикистана, предложенной в сентябре 2024 года — принятии специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о роли искусственного интеллекта в устойчивом развитии.

Президент также подчеркнул важность транспортно-логистического сотрудничества, упрощения мультимодальных перевозок и увеличения объёмов торговли. Он поддержал инициативу разработки программ по развитию промышленных кластеров, что, по его мнению, создаст дополнительные условия для привлечения инвестиций и расширения производственного потенциала.

Отдельно Эмомали Рахмон затронул тему продвижения «Душанбинского процесса по сохранению ледников», подчеркнув его значение для устойчивого развития региона. Также в числе обсуждаемых тем были обеспечение продовольственной безопасности, расширение экспортного потенциала и формирование «зелёной» экономики. Президент отметил необходимость гармонизации фитосанитарных и ветеринарных стандартов.

Не обошёл вниманием и культурно-гуманитарное сотрудничество, включая науку, образование, роль молодёжи, а также развитие туризма. По словам Эмомали Рахмона, одной из главных целей многостороннего взаимодействия является обеспечение мира и стабильности в регионе.

В завершение выступления он выразил уверенность, что итоги саммита будут успешными и плодотворными.

На саммите также выступил председатель Китайской Народной Республики, который подтвердил заинтересованность Китая во всестороннем сотрудничестве со странами Центральной Азии. Он подчеркнул, что регион является одним из приоритетов внешней политики КНР и заявил о готовности делиться опытом и технологиями.

По итогам саммита был подписан ряд важных документов, включая Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также Астанинскую декларацию.

В дистанционном формате был открыт Центр сотрудничества «Центральная Азия – Китай».

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