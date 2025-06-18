Таможня Казахстана ужесточила порядок досмотра грузов на границе с Россией

CentralAsia (KZ) - Продолжительность процедуры досмотра фур на границе с Казахстаном резко увеличилась в середине июня. Досмотр при перевозке сборных отправлений теперь занимает до 72 часов вместо десяти минут ранее. Об этом сообщил РБК директор ПЭК: GLOBAL Сергей Денисов.

Таможня Казахстана особенно тщательно стала досматривать грузы с продуктами питания, медпрепаратами, а также промышленными грузами, техникой и химической продукцией. Сотрудники погранслужбы проверяют сопроводительные накладные на товары и справки от Министерства индустрии и инфраструктурного развития. По словам коммерческого директора «Скиф-Карго» Михаила Коптева, из-за этого возникли заторы на пунктах пропуска Петухово—Жанажол, Бугристое—Кайрак и Веселоярск—Ауыл.

Кроме того, увеличение времени связано с нехваткой инфраструктуры на погранпереходах и нарушениями в работе электронных очередей с казахстанской стороны. Компания, которая заранее забронировала место в электронной очереди, может оказаться в конце списка. Пропускная способность также ограничена из-за дефицита подъездных путей и полос на дорогах.

По оценкам транспортной компании «Скиф-Карго», в результате грузоперевозчики сталкиваются с убытками из-за простоя транспорта и необходимости срочного оформления дополнительных документов. Так, сроки доставки за первые четыре месяца 2025 года выросли на 32%, стоимость увеличилась на 25%

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