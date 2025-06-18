Свежих утечек данных казахстанцев не было, они произошли до моего назначения, - глава Минфина РК

Жаслан Мадиев

CentralAsia (KZ) - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев прокомментировал сообщения об утечке персональных данных казахстанцев, передает informburo.kz.

Как он отметил, «сливы» произошли не в этом году.

«Эти данные датируются до 1 мая 2024 года. Свежих утечек не было. Никакого взлома государственных баз данных свежих не было. Это, скорее всего, исторические данные, которые ранее утекли, они в даркнете (сегмент интернета, который скрыт из общего доступа) сейчас доступны. Когда появляются на каких-либо Telegram-каналах данные, мы это блокируем, и были небольшие обновления этих данных», – сказал Мадиев в кулуарах мажилиса.

По словам министра, утечка личных данных жителей страны произошла не в период его пребывания на посту. Мадиев возглавляет МЦРиАП с 6 мая 2024 года.

16 июня центр анализа и расследований кибератак TSARKA подтвердил информацию о том, что 16,3 млн записей с персональными данными казахстанцев утекли в сеть. Среди них: фамилия, имя, отчество, дата рождения, ИИН, адрес, номера телефонов – мобильные, домашние или рабочие.

После этого в Минцифры начали проверку. Граждане, чьи персональные данные обнаружат в массиве утечки, получат уведомление через личный кабинет на портале электронного правительства.

Вечером 17 июня в TSARKA сообщили, что опубликованная база представляет собой компиляцию старых ранее похищенных и разрозненных данных, собранных в единый файл якобы новой утечки.

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