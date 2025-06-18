Масимов тяжело болен? Министр внутренних дел Казахстана рассказал о состоянии экс-главы КНБ

Карим Масимов

CentralAsia (KZ) - Министр внутренних дел Ержан Саденов прокомментировал состояние экс-главы КНБ Карима Масимова, отбывающего наказание за государственную измену.

По его словам, Масимов не стоит на медицинском учёте.

«Все доводы его представителей проверяются. На сегодня я вам официально говорю – нормальное у него состояние. Он находится в местах лишения свободы, как определил суд», – сказал Саденов в кулуарах мажилиса.

Однако он не уточнил, содержится ли Масимов в одиночной камере или общей.

Ранее в социальных сетях распространилась информацию об ухудшении здоровья бывшего главы Комитета национальной безопасности. В частности, сообщалось, что Масимову диагностировали онкологию. Также, по данным СМИ, его вывозят из мест лишения свободы для допросов.

В апреле 2023 года столичный суд приговорил экс-главу КНБ Карима Масимова к 18 годам лишения свободы за государственную измену, попытку насильственного захвата власти, превышение власти и должностных полномочий.

После задержания Масимова в 2022 году в его действиях также установили многочисленные признаки коррупционных деяний. По фактам начали досудебное расследование:

по статье 218, часть 3, пункт 3, Уголовного кодекса «Легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путём»;

по статье 366, часть 4, Уголовного кодекса «Получение взятки в особо крупном размере».

Остаётся неясным, состоялись ли судебные заседания по этим делам, поскольку их засекретил КНБ.

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