Столб пепла на 10 км выбросил вулкан в Индонезии. Власти объявили тревогу

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CentralAsia (CA) - Извержение вулкана в Индонезии выбросило огромное облако пепла на высоту более шести миль, из-за чего были сорваны или отменены десятки рейсов на туристический остров Бали и обратно, сообщает CNN.

На снимках видно, как оранжевое грибовидное облако окутывает близлежащую деревню Талибура. Сообщается, что его видели на расстоянии до 93 миль (150 км).

Чиновники объявили в стране наивысшую степень опасности и призвали туристов воздержаться от поездок.

По данным сайта международного аэропорта Денпасара, на Бали были остановлены десятки рейсов, причиной которых стала «извержение вулкана».

Они включали внутренние маршруты в Джакарту и Ломбок, а также в Австралию, Китай, Индию, Малайзию, Новую Зеландию и Сингапур.

Аэропорт имени Франциска Ксавериуса Седы закрыт до четверга «в целях обеспечения безопасности пассажиров», сообщил оператор аэропорта AirNav в своем сообщении в Instagram.

На сайте аэропорта Чанги в Сингапуре указано, что авиакомпании Jetstar и Scoot отменили рейсы на Бали в среду утром, а AirAsia отменила свой дневной рейс в индонезийскую столицу.

Извержение вулкана последовало за значительной вулканической активностью, включая 50 извержений за два часа, что выше среднего показателя в восемь-десять извержений в день.

Чиновники подтвердили, что в среду утром произошло новое извержение вулкана-близнеца высотой 5197 футов (1584 метра), выбросившего облако пепла на высоту 0,62 мили (1 км).

По словам Ави Халлана, сотрудника местного агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, десятки жителей двух близлежащих деревень были эвакуированы.

На расстоянии около пяти миль (8 км) от кратера установлена ​​опасная зона, и жители предупреждены о возможности сильных осадков, которые могут спровоцировать потоки лавы в реках, текущих из вулкана.

По данным местного туроператора, пострадали более тысячи туристов, особенно те, кто путешествовал на Бали и в национальный парк Комодо, известный своими комодскими варанами.

Торговый представитель турагентства Come2Indonesia на Бали Ремди Доул рассказал CNN: «Мы ожидали, что отмены затронут более 1000 туристов».

Последнее извержение вулкана Левотоби-Лаки-Лаки произошло в мае, тогда власти также повысили уровень опасности до самого высокого.

Предыдущее извержение в марте вынудило авиакомпании отменить и задержать рейсы на Бали, расположенный примерно в 500 милях (800 км), включая австралийские Jetstar и Qantas Airways.

В ноябре вулкан извергался несколько раз, в результате чего погибли девять человек, десятки получили ранения, тысячи людей были вынуждены бежать, а рейсы были отменены.

В Индонезии проживает 270 миллионов человек, здесь находится 120 действующих вулканов и наблюдается частая сейсмическая активность.

Архипелаг расположен вдоль «Огненного кольца» — подковообразной серии сейсмических разломов, опоясывающих Тихоокеанский бассейн.