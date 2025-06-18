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Китай безвозмездно предоставит странам Центральной Азии $209 млн на проекты развития
Си Цзиньпин, председатель КНР
Си Цзиньпин, председатель КНР

CentralAsia (CA) -  В 2025 году Китай безвозмездно выделит странам Центральной Азии 1,5 млрд юаней ($209 млн). Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин на втором саммите «Китай—Центральная Азия», который прошел в Астане.

«Мы готовы в текущем году предоставить странам ЦА безвозмездный грант в размере 1,5 млрд юаней на поддержку значимых проектов пяти стран по повышению благосостояния населения и содействию собственному развитию», — сказал Си Цзиньпин.

По его словам, в рамках формата «Китай – Центральная Азия» Китай решил учредить центр по борьбе с бедностью, центр по обменам и сотрудничеству в области образования, центр по борьбе с опустыниванием, а также площадку по созданию благоприятных условий для торговли.

В 2023 году в ходе первого саммита, который прошел в китайском городе Сиане, Си Цзиньпин объявил о выделении странам Центральной Азии безвозмездной помощи на 26 млрд юаней (около $3,72 млрд).

Второй саммит прошел 17 июня 2025 года в Астане под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В мероприятии приняли участие президенты Кыргызстана — Садыр Жапаров, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев, Туркменистана — Сердар Бердымухамедов.

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