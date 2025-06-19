К вариантам лечения рака печени на поздней стадии в Монголии добавилась новая технология, редкая в мире

CentralAsia (MNG) -

HAIC (hepatic artery infusion chemotherapy) обеспечивает прямую доставку лекарственных препаратов в питающие опухоль сосуды, а также сводит к минимуму системную токсичность за счет более выраженного эффекта первого прохождения через печень. В настоящее время данная технология лечения используется только в таких странах, как Япония, Китай и Тайвань. А теперь и в Монголии.

Врачи отделения ангиографии Национального онкологического центра в Улан-Баторе успешно провели обучающий курс на тему «Эндоваскулярная хирургия под визуальным контролем» 15 июня 2025 года.

Профессор Хироаки Нагамацу из больницы университета Дзюнтендо, Япония, принял участие в качестве приглашенного докладчика в тренинге для врачей по теме «Эндоваскулярная хирургия под визуальным контролем» и подробно представил лечение HAIC New FP. Профессор Хироаки Нагамацу был первым, кто представил лечение HAIC New FP в Японии.

На международном уровне эта технология, которая заключается в введении химиопрепаратов в течение определенного периода времени через специальный катетер, введенный в артерию, питающую злокачественную опухоль печени (терапия HAIC), рекомендована как эффективная при раке на поздней стадии. HAIC обеспечивает прямую доставку лекарственных препаратов в питающие опухоль сосуды, а также сводит к минимуму системную токсичность за счет более выраженного эффекта первого прохождения через печень. В настоящее время данная технология лечения используется только в таких странах, как Япония, Китай и Тайвань.

Лечение HAIC похоже на лечение TACE, но имеет другие эффекты и преимущества. Важно отметить, что руководства, выпущенные Японским обществом интервенционной радиологии и Японским обществом имплантационной терапии, включают пять различных схем химиотерапии и режимов дозирования для лечения HAIC.

HAIC применялся для лечения пациентов с прогрессирующей ГЦК с неоперабельными опухолями, рефрактерными к TACE при единичных или множественных опухолях, инфильтративного типа или с тромбозом воротной вены. Теоретически HAIC показывает лучшую эффективность, чем системная химиотерапия при прогрессирующей ГЦК, поскольку инфузия химиотерапевтических агентов через печеночную артерию обеспечивает прямую доставку высоких концентраций препаратов в питающие артерии ГЦК. Кроме того, HAIC также минимизирует системную токсичность за счет большего эффекта первого прохождения в печени, что отражает более низкие системные уровни препаратов по сравнению с системной инфузией. HAIC применялся при прогрессирующей ГЦК с целью улучшения терапевтических индексов в Азии, особенно в Японии и Корее. Однако нет никаких доказательств преимущества HAIC в плане выживаемости по сравнению с сорафенибом.

Однако во время лечения следует учитывать следующее:

Для оценки васкуляризации печеночной артерии и проходимости воротной вены была проведена ангиография чревного ствола и верхней брыжеечной артерии через доступ к бедренной артерии. Любой рефлюкс противораковых препаратов в желудочно-кишечный тракт и из печени является противопоказанием для HAIC. При необходимости выполняется эмболизация неопухолевых питающих сосудов для предотвращения рефлюкса цитотоксических препаратов как в не вовлеченную паренхиму печени, так и во внепеченочные органы, такие как желудок и двенадцатиперстная кишка. После выбора питающей опухоль артерии катетер вводился в соответствующую печеночную или общую печеночную артерию и подключался к порт-системе. Порт-устройство в подкожном кармане имплантировалось в правую или левую подвздошную ямку. Инфузионный насос необходим для предотвращения рефлюкса химиотерапевтических препаратов из-за имплантации инфузионного порта в печеночную артерию.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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