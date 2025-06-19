Узбекистан и Монголия укрепляют связи для оптимизации региональных перевозок

CentralAsia (MNG) -

Правительство Узбекистана санкционирует меры по диверсификации торговых маршрутов в обход России.

Заместитель министра транспорта Узбекистана Джасурбек Чориев встретился с заместителем министра дорог и развития транспорта Монголии Батболдом Сандагдоржем и обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере транспорта и логистики.

На встрече присутствовали высокопоставленные должностные лица обеих стран, специализирующиеся на железнодорожном, авиационном и автомобильном транспорте. Стороны рассмотрели возможности укрепления сотрудничества и улучшения связей между Узбекистаном и Монголией.

Особое внимание было уделено развитию международных грузоперевозок автомобильным транспортом. Обе стороны приветствовали запуск первой пилотной автомобильной перевозки по коридору Узбекистан–Кыргызстан–Китай–Монголия в обход России, что стало значительным шагом в развитии региональных связей.

В ходе дискуссий также обсуждались стратегическое значение маршрута, его экономический потенциал и существующие проблемы, при этом обе стороны обменялись мнениями о решениях и практических шагах по их преодолению.

Кроме того, стороны рассмотрели пути расширения сотрудничества в сфере гражданской авиации, включая установление прямых рейсов между столицами Узбекистана и Монголии. Ожидается, что эта инициатива будет способствовать развитию туризма и укреплению связей между людьми двух стран.

По итогам встречи стороны подтвердили приверженность расширению взаимовыгодного сотрудничества в сфере транспорта и логистики, активизации практического взаимодействия и продвижению взаимодействия через реализацию конкретных совместных проектов.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения