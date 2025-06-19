Великолепные дуэли, мастерство и меткость: в Монголии завершились международные соревнования по практической стрельбе

CentralAsia (MNG) -
С 13 по 15 июня успешно прошли Международные соревнования по практической стрельбе Mongolian Steppe 2025.
62 спортсмена с 2 континентов, 5 стран соревновались в 3 дивизионах, и все стрелки преодолели 18 этапов за 3 дня.
В течение трех дней спортсмены боролись за звание лучших на живописной и уникальной площадке Монгольской конфедерации практической стрельбы «IPSC Mongolia», совмещающей в себе высокий уровень безопасности и неповторимый природный ландшафт.
Победителями соревнований стали:
Bolt Manual Action Division, общий результат:
1 место 🥇Наран-Очир Ганболд (Монголия)
2 место 🥈Хишигдорж Гонгоржав (Монголия)
3 место 🥉Жавхлантөгс Болдбаатар (Монголия)
Semi Auto Standard Division, общий результат:
1 место 🥇Энхболд Отгонбаяр (Монголия)
2 место 🥈Баттөгс Оюунтуяа (Монголия)
3 место 🥉Батмөнх Мөнхсайхан (Монголия)
Semi Auto Standard Division, Lady Category результат:
1 место 🥇Цовоо Алтангэрэл (Монголия)
2 место 🥈Одгэрэл намсрай (Монголия)
3 место 🥉Халиун Уржин (Монголия)
Semi Auto Standard Division, командный результат:
1 место 🥇 Команда 1911 (Монголия)
2 место 🥈 Команда Wolf (Монголия)
3 место 🥉 Команда Atlas (Монголия)
Общий результат дивизиона Semi Auto Open:
1 место 🥇Соронзонболд Баттулга (Монголия)
2 место 🥈Дашдэмбэрэл Содномжамц (Монголия)
3 место 🥉Бадамсурэн Гансух (Монголия)
Semi Auto Open дивизион, результат категории Senior:
1 место 🥇 Бадар Тамир (Монголия)
2 место 🥈Роберт Властелица /Robert Vlastelica/ (США)
3 место 🥉Чан Чи Квон /Chan Chi Kwong/ (Гонконг)
Semi Auto Standard division, командный результат:
1место 🥇 Команда LRS (Монголия)
2 место 🥈Команда SHSHGB (Монголия)
3 место 🥉Команда Zelme Team (Монголия)
И победителями соревнований по shoot-of стали:
🥇Победитель дивизиона Semi-Auto Open — Соронзонболд Баттулга (Монголия)
🥇Победитель дивизиона Semi-Auto Standard — Энхболд Отгонбаяр (Монголия)
🥇Победитель дивизиона Semi-Auto Standard, категории Lady — Цовоо Алтангэрэл (Монголия)
источник: MiddleAsianNews