Великолепные дуэли, мастерство и меткость: в Монголии завершились международные соревнования по практической стрельбе

CentralAsia (MNG) -

С 13 по 15 июня успешно прошли Международные соревнования по практической стрельбе Mongolian Steppe 2025.

62 спортсмена с 2 континентов, 5 стран соревновались в 3 дивизионах, и все стрелки преодолели 18 этапов за 3 дня.

В течение трех дней спортсмены боролись за звание лучших на живописной и уникальной площадке Монгольской конфедерации практической стрельбы «IPSC Mongolia», совмещающей в себе высокий уровень безопасности и неповторимый природный ландшафт.

Победителями соревнований стали:

Bolt Manual Action Division, общий результат:

1 место 🥇Наран-Очир Ганболд (Монголия)

2 место 🥈Хишигдорж Гонгоржав (Монголия)

3 место 🥉Жавхлантөгс Болдбаатар (Монголия)

Semi Auto Standard Division, общий результат:

1 место 🥇Энхболд Отгонбаяр (Монголия)

2 место 🥈Баттөгс Оюунтуяа (Монголия)

3 место 🥉Батмөнх Мөнхсайхан (Монголия)

Semi Auto Standard Division, Lady Category результат:

1 место 🥇Цовоо Алтангэрэл (Монголия)

2 место 🥈Одгэрэл намсрай (Монголия)

3 место 🥉Халиун Уржин (Монголия)

Semi Auto Standard Division, командный результат:

1 место 🥇 Команда 1911 (Монголия)

2 место 🥈 Команда Wolf (Монголия)

3 место 🥉 Команда Atlas (Монголия)

Общий результат дивизиона Semi Auto Open:

1 место 🥇Соронзонболд Баттулга (Монголия)

2 место 🥈Дашдэмбэрэл Содномжамц (Монголия)

3 место 🥉Бадамсурэн Гансух (Монголия)

Semi Auto Open дивизион, результат категории Senior:

1 место 🥇 Бадар Тамир (Монголия)

2 место 🥈Роберт Властелица /Robert Vlastelica/ (США)

3 место 🥉Чан Чи Квон /Chan Chi Kwong/ (Гонконг)

Semi Auto Standard division, командный результат:

1место 🥇 Команда LRS (Монголия)

2 место 🥈Команда SHSHGB (Монголия)

3 место 🥉Команда Zelme Team (Монголия)

И победителями соревнований по shoot-of стали:

🥇Победитель дивизиона Semi-Auto Open — Соронзонболд Баттулга (Монголия)

🥇Победитель дивизиона Semi-Auto Standard — Энхболд Отгонбаяр (Монголия)

🥇Победитель дивизиона Semi-Auto Standard, категории Lady — Цовоо Алтангэрэл (Монголия)

источник: MiddleAsianNews

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