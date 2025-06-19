Австралия поддерживает обучение английскому языку в вооруженных силах Монголии

CentralAsia (MNG) - В рамках Программы сотрудничества в оборонном секторе Министерство обороны Австралии передало в дар Вооруженным силам Монголии и Центру обучения иностранным языкам при Монгольском национальном университете обороны 15 компьютеров и 6 смарт-досок.

Министерство обороны Австралии имеет долгую историю поддержки программ обучения английскому языку в Вооруженных силах Монголии.

Посол Австралии в Улан-Баторе Лео Цзэн вместе с атташе по вопросам обороны своей страны полковником Крисом Смитом передали оборудование Университету обороны и персоналу учебного центра с целью укрепления отношений между Австралией и Монголией и расширения будущего сотрудничества.

источник: MiddleAsianNews

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