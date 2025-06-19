ЕБРР выделит кредит в размере ₮26,2 млрд на поддержку автомобильного сектора Монголии

CentralAsia (MNG) -

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) содействует дальнейшему росту недобывающих отраслей в Монголии, поддерживая деятельность своего давнего клиента MSM Group, который занимается производством и продажей промышленных химикатов, дистрибуцией и обслуживанием автомобилей и промышленных транспортных средств, а также импортом и дистрибуцией напитков.

MSM, которая сотрудничает с ЕБРР с 2008 года, использует кредит банка в размере до ₮26,2 млрд (€7 млн) для строительства склада, мастерской и автосалона. Средства также помогут MSM профинансировать свои потребности в оборотном капитале.

Расширение деятельности MSM поможет ей предоставлять своим клиентам более качественные и быстрые услуги. Компания также сможет лучше удовлетворять потребности быстрорастущего автомобильного сектора Монголии, импорт автомобилей в который в 2024 году увеличился на 67 процентов.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал почти €2,77 млрд в экономику Монголии через 158 проектов. Примерно 90 процентов этих средств были использованы для поддержки компаний частного сектора.

источник: MiddleAsianNews

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