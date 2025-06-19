Монгольские писатели примут участие в Пекинской международной книжной ярмарке

CentralAsia (MNG) - Монгольские писатели проведут встречу с читателями 19 июня 2025 года в Культурно-информационном центре Посольства Монголии в Китайской Народной Республике.

Во встрече примут участие писатели, в том числе заслуженный деятель культуры Сарантуяа Бямба, инициатор «Уланбаторской книжной ярмарки» и главный редактор журнала «Номын ертөнц» Б. Сувд, основатель литературного агентства «Либро сувд», переводчик и редактор Б. Эрдэнэбаяр, а также представители издательств. Мероприятие является особенным, поскольку оно организовано в рамках Пекинской международной книжной ярмарки 2025 года, которая пройдет с 18 по 22 июня 2025 года.

В Пекинской международной книжной ярмарке 2024 года приняли участие 550 китайских отечественных издательских компаний и 1050 иностранных организаций. Ярмарка, основанная в 1986 году, стала второй по величине книжной ярмаркой в ​​мире. В этом году в ней принимают участие 71 национальная и 1600 местных издательских компаний, представивших более 220 000 книг.

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