Открыты новые торговые пути с Сингапуром

CentralAsia (MNG) - В ознаменование 55-й годовщины дипломатических отношений между Монголией и Сингапуром обе страны подтвердили свою приверженность углублению экономических и торговых связей посредством бизнес-форума высокого уровня, состоявшегося в Улан-Баторе. Встреча по деловым отношениям, связям и сотрудничеству между Монголией и Сингапуром собрала вместе правительственных чиновников, руководителей предприятий и предпринимателей для изучения новых направлений торговли, инвестиций и долгосрочного партнерства.

В форуме приняли участие около 20 предпринимателей, представляющих восемь сингапурских компаний, работающих в сфере логистики, разработки программного обеспечения, языковой подготовки, химической инженерии и разработки промышленных процессов. Их монгольские коллеги, более 10 предпринимателей из смежных областей, участвовали в индивидуальных обсуждениях B2B, прокладывая путь к прямому сотрудничеству и инвестиционным возможностям.

Открывая мероприятие, генеральный директор Монгольской национальной торгово-промышленной палаты (МНТПП) Б.Саруул подчеркнула глобальное лидерство Сингапура в области интеллектуального развития, финансовых инноваций и технологий. «Эта встреча — не просто веха в нашем дипломатическом путешествии, но и значимый шаг к построению устойчивых, ориентированных на ценности деловых сетей, которые будут способствовать инновациям и взаимному процветанию», — сказала она.

В программной речи директор Института экономических исследований МНТПП О.Тумэн-Амар выступил с докладом на тему «Проблемы и возможности для иностранных предприятий, входящих в Монголию». Он подчеркнул растущий рыночный потенциал страны и стратегические секторы для инвестиций. Несмотря на скромный объем торговли, двусторонняя торговля выглядит многообещающей. В 2024 году Сингапур экспортировал в Монголию товаров на сумму 10,4 млн долларов США и импортировал на сумму 45 млн долларов США, что составляет 0,2 процента от общего товарооборота страны.

В настоящее время две страны сотрудничают в нескольких секторах, включая горнодобывающую промышленность, образование и сферу услуг, уделяя все большее внимание развитию человеческих ресурсов и наращиванию потенциала государственных служащих. В Монголии действуют около 30 компаний с сингапурскими инвестициями, в частности в торговле, общественном питании, геологии, горнодобывающей промышленности, банковском деле и финансах.

Мероприятие было совместно организовано МНТПП, посольством Монголии в Сингапуре, Сингапурской бизнес-ассоциацией и Enterprise Singapore, правительственным агентством, поддерживающим сингапурские предприятия в зарубежной экспансии. Встреча завершилась оптимизмом относительно будущего экономического сотрудничества, поскольку обе страны продолжают строить современное и стратегическое партнерство, основанное на инновациях и взаимном росте.

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