Центральный банк Монголии вновь сохранил ключевую ставку стабильной

CentralAsia (MNG) - Комитет по денежно-кредитной политике Монгольского банка на своем очередном заседании, состоявшемся 12 и 13 июня, объявил, что сохранит ключевую ставку без изменений на уровне 12 процентов на фоне постепенного замедления инфляции и более слабого, чем ожидалось, экономического роста в первом квартале 2025 года.

Годовая инфляция снизилась до 8,3 процента по всей стране и до 9,4 процента в Улан-Баторе по состоянию на май 2025 года, в основном из-за снижения цен на основные продукты питания, такие как мясо и мука, а также импортные товары. Несмотря на этот прогресс, инфляция остается выше целевого диапазона центрального банка, на который влияет рост цен на некоторые регулируемые государством товары и услуги.

Монгольский банк намерен направить инфляцию на уровень шести процентов (±2 процентных пункта) в 2026 году и пяти процентов (±2 процентных пункта) с 2027 года. Центральный банк подчеркнул, что будущая динамика инфляции будет зависеть от государственного проектного финансирования, экспортных доходов, тенденций обменного курса и цен на продовольствие, которые зависят от погодных условий и ограничений поставок.

Более того, ЦБ выразил обеспокоенность быстрым ростом пенсионно-обеспеченных кредитов в последние годы, предупредив, что эти продукты оказывают растущее финансовое бремя на пожилых заемщиков. Центральный банк дал понять, что необходимо соответствующее регулирование пенсионных кредитов для предотвращения дальнейшего давления на уязвимые домохозяйства. Банк заявил, что будущие политические решения будут приниматься на основе меняющихся внутренних и внешних условий, а также того, как будут развиваться инфляция и экономические перспективы в ближайшие месяцы.

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