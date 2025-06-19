Израильские военные заявили, что нанесли удары по более чем 20 военным объектам в Тегеране

Дым поднимается после израильской атаки в Тегеране, Иран, в среду. Рейтер

CentralAsia (CA) - Израиль нанес «серию ударов» по ​​более чем 20 военным объектам в Тегеране, включая объекты, связанные с ядерной программой Ирана и производством ракет, заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает CNN.

За последние несколько часов 60 истребителей ВВС Израиля «нанесли удары по объектам производства оружия, объектам производства центрифуг, а также по научно-исследовательским и опытно-конструкторским объектам иранского режима по разработке ядерного оружия», — говорится в заявлении Армии обороны Израиля. «Эти объекты были обозначены, чтобы позволить иранскому режиму расширить масштабы и темпы обогащения урана с целью разработки ядерного оружия».

Несмотря на значительные успехи в обогащении урана, Иран неоднократно заявлял, что его ядерная программа носит мирный характер, и отрицал, что разрабатывает атомную бомбу.

В заявлении говорится, что последние удары также были нанесены по «заводам, производящим сырье и компоненты для сборки ракет, а также по объектам по производству систем ПВО Ирана».