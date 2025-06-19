Иран впервые запустил по Израилю сверхтяжёлую ракету «Саджил», у которой две ступени, - КСИР

CentralAsia (CA) - Из района Тегерана в направлении Израиля была выпущена баллистическая ракета. Кадры с первыми секундами полёта боеприпаса публикуют местные телеграм-каналы.

Ракета летела по нестандартной, искривлённой зигзагообразной траектории. Её сбили над территорией Ирака.

Новостное агентство Tasnim со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщает, что Иран впервые использовал двухступенчатую сверхтяжёлую баллистическую ракету «Саджил» в боевых условиях. Дальность полета этих двухступенчатых реактивных снарядов составляет 2 тыс. км.

Отмечается, что Иран запустил три подобные ракеты по территории Израиля.

В заявлении КСИР утверждается, что Вооружённые силы Ирана разрушили систему обороны израильской армии в ходе нескольких предыдущих операций и теперь небо Израиля свободно для иранских ракет и беспилотников.

«Ракетные атаки будут носить целенаправленный и непрерывный характер, как это было вчера, когда на оккупированных территориях были атакованы штаб-квартиры «Моссада» и «Амана», а также базы армейских истребителей», – говорится в сообщении.

Военные предупредили израильтян, что ракетные удары будут продолжаться.

«Будьте уверены, что красные сирены не прекратятся ни на минуту. Либо вам придётся выбрать «медленную смерть» в адской жизни в убежищах, либо спасти свою жизнь от круглосуточного ракетного обстрела и как можно скорее бежать с земель, захваченных вашими предками, чтобы выжить», – говорится в заявлении КСИР.

«Саджил» – семейство баллистических ракет средней дальности, разработанное в Иране в 2008-2009 годах. Боевая часть у неё отделяемая.

В Израиле заявили, что последняя иранская атака состояла всего из одной баллистической ракеты, которая была успешно перехвачена средствами ПВО, сообщает The Times of Israel.

Представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин заявил, что израильские ВВС наносят новую волну авиаударов по западному Ирану. Он уточнил, что израильские ВВС бомбили иранский объект по производству противотанковых ракет недалеко от Тегерана, который использовался Ираном для поставок «Хезболле». Кроме того, израильская авиация нанесла удар вблизи полицейского управления в Тегеране.