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Разведка США: Доказательств работы Ирана над ядерным оружием — нет
Марк Уорнер, Getty Images
Марк Уорнер, Getty Images

CentralAsia (CA) -  Национальная разведка США сообщила сенаторам об отсутствии доказательств работы Ирана над созданием ядерного оружия. Об этом заявил заместитель главы сенатского комитета по разведке Марк Уорнер от демократов в эфире MSNBC.

Уорнер напомнил, что в марте директор нацразведки Тулси Габбард заявила, что «Иран не предпринял никаких действий по созданию бомбы». «И в понедельник этой недели мы получили подтверждение, что данные разведки не изменились»,— добавил сенатор.

«Внешняя политика через твиты — безумие. Но именно так поступает этот парень»,— сказал Марк Уорнер, добавив, что президент США «игнорирует разведданные».

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против ядерной и оборонной промышленности Ирана. СМИ писали, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность присоединиться к израильской атаке, решение может быть принято в ближайшие 24–48 часов. 

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