В результате ракетного удара Ирана повреждена больница в Беэр-Шеве на юге Израиля. ЦАХАЛ нанес удар по реактору тяжелой воды в иранском Араке

CentralAsia (CA) - Иран в ночь на 19 июня нанес новые ракетные удара по территории Израиля. Одна из баллистических ракет поразила больницу «Сорока» в Беэр-Шеве на юге Израиля.

В соцсетях опубликованы фото и видео очевидцев, на которых показано, что здание больницы пострадало в результате ракетного удара, пишет The Times of Israel в своем онлайне. Представитель медицинского центра «Сорока» в Беэр-Шеве сообщил, что больница понесла «значительный ущерб», есть раненые, сообщает JPost.

Также сообщается об ударах иранских ракет по Тель-Авиву, Рамат-Гану и Холону. В Холоне, передает Девятый канал, попала в жилой дом, здание частично обрушилось. В Холоне тяжело ранен один человек, еще 20 получили легкие ранения. В Рамат-Гане также пострадали около 20 человек.

ЦАХАЛ в ночь на 19 июня нанес удары по Ирану. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что целями были, в числе прочих, объекты в Тегеране, связанные с разработкой ядерного оружия и производства ракет. ЦАХАЛ также призывал эвакуироваться жителей иранских городов Арак и Хондаб. Израильские военные заявили, что их целями в этом районе станет «иранская военная инфраструктура».

Иранское телевидение сообщило, что в Араке был нанесен удар по ядерному реактору на тяжелой воде. На этом объекте, как утверждается, была заранее проведена эвакуация, «радиационной опасности нет», цитирует The Times of Israel сообщение иранского ТВ. Издание отмечает, что реактор на тяжелой воде в Араке был построен лишь частично, Иран собирался ввести его в эксплуатацию в 2026 году.