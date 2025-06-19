Трамп одобрил план удара США по Ирану, но пока не отдал окончательного приказа, - Wall Street Journal

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп сообщил своим советникам, что одобрил планы атаки на Иран, но пока откладывает их реализацию в ожидании, что Тегеран откажется от ядерной программы. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Одним из возможных объектов удара рассматривается иранский обогащающий центр в Фордо - подземный комплекс, находящийся под горой и защищенный от большинства видов оружия, кроме самых мощных бомб.

Издание пишет, что США усиливают военное присутствие в регионе. В восточную часть Средиземного моря вошел третий эсминец ВМС США, а второй авианосный ударный отряд движется к Аравийскому морю. Пентагон утверждает, что это исключительно оборонительные меры, но они также дают США возможность подключиться к атакам Израиля или оказать давление на Иран с целью вынудить его к уступкам.

По словам источника Axios, Трамп задается вопросом, смогут ли американские противобункерные бомбы уничтожить завод в Фордо, и спросил об этом своих военных советников. Те ответили, что уверены в этом, но неясно, убедило ли это Трампа. Это одна из причин, по которой он все еще сомневается, стоит ли наносить удар, пишет Axios. Президент хочет убедиться, что атака действительно необходима, не втянет США в затяжную войну и достигнет цели уничтожения ядерной программы Ирана, говорят источники издания.

Также Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает, что высокопоставленные чиновники США готовятся к возможному удару по Ирану в ближайшие дни - не исключено, что уже на этих выходных.

По их словам, Вашингтон начал готовить инфраструктуру для возможного прямого вмешательства в конфликт с Тегераном. Также руководство ряда федеральных ведомств начало подготовку к атаке.

При этом ситуация остается неопределенной и может измениться. По словам представителя Белого дома, все варианты, включая переговорный, «остаются на столе».