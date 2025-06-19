Путин и Мирзиёев договорились совместно решать миграционные вопросы

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CentralAsia (UZ) - Президент России Владимир Путин рассказал, что договорился с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым вместе готовить трудовых мигрантов, которые хотели бы работать в РФ.

Тему трудовой миграции президент РФ поднимал на полях Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопросы генерального директора информагентства УзА Абдусаида Кучимова.

Политик заверил, что в данном направлении Россия и Узбекистана намерены действовать в тесном контакте. Как уточнил Путин, главы государств будут вместе решать миграционные вопросы на фоне ухудшения рынка труда.

«Мы договорились с Шавкатом Миромоновичем, что миграционные вопросы будем решать вместе. Почему? Потому что рынок труда у нас известно в каком состоянии сегодня находится. У вас давление определенное происходит», — пояснил президент узбекскому журналисту.

Глава государства выразил надежду на то, что обе страны займутся организацией мероприятий по подготовке мигрантов, желающих трудиться в РФ.

«Это касается изучения русского языка, русской культуры и так далее», — добавил Путин.

Глава РФ сделал акцент на работе с молодыми людьми, которую назвал важной и ценной. Он напомнил, что недавно, будучи в Москве, помощница руководителя Узбекистана Саида Мирзиёева провела ряд встреч с сотрудниками администрации президента и представителями правительства РФ.

«Она как раз уделяет по поручению президента очень много внимания развитию контактов между молодыми людьми и развитию, так сказать, этого молодежного направления. Здесь есть конкретные предложения, мы, безусловно, будем над этим все вместе работать», — заверил Путин.

В продолжение темы партнерства с Узбекистаном президент РФ заявил, что отношения между двумя государствами развиваются успешно и поступательно, сотрудничество достигло высокого уровня, страны имеют много совместных разносторонних проектов, в том числе в ядерной сфере.

В июне Узбекистан направил ноту в МИД России из-за силовых рейдов против мигрантов в Москве.