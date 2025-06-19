Эскалация на Ближнем Востоке: 109 казахстанцев эвакуировали из Ирана

CentralAsia (KZ) - 109 казахстанцев эвакуировали из Ирана из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

Эвакуацию организовали транзитом через территории дружественных государств региона. 89 человек покинули Иран через Туркменистан, ещё 20 – через Азербайджан.

Эвакуированным гражданам оказали консульско-правовую помощь и создали необходимые условия для возвращения в Казахстан.

«В условиях стремительно обостряющейся ситуации на Ближнем Востоке Республика Казахстан оперативно организовала эвакуацию своих граждан с территории Исламской Республики Иран. Благодаря слаженной работе и высокому уровню межведомственного взаимодействия МИД, профильных государственных органов и дипломатических представительств Казахстана за рубежом, обеспечена эвакуация 109 казахстанцев», – говорится в сообщении.

МИД Казахстана выразил признательность властям Ирана, Туркменистана и Азербайджана за содействие.

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