Иранские власти заявили, что целью ракетного удара по Беэр-Шеве был «военный объект» недалеко от больницы

Пожарные работают в здании больничного комплекса «Сорока» в Беэр-Шеве после попадания в него ракеты. AP

CentralAsia (CA) - Государственное информационное агентство Ирана IRNA заявило, что «главной целью» ракетного удара, повредившего израильскую больницу, был расположенный неподалеку технологический парк, который, по его словам, использовался Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Очевидная цель — технологический парк Гав-Ям Негев — находится менее чем в миле от медицинского центра «Сорока» — больницы в Беэр-Шеве, которая пострадала в результате удара.

«Основной целью атаки была огромная командно-разведывательная база израильской армии (IDF C4i) и кампус их военной разведки, расположенный в технологическом парке Гав-Ям, рядом с больницей «Сорока» в Беэр-Шеве», — сообщает IRNA.

На сайте технопарка он описывается как «самый передовой в Израиле центр исследований и разработок… расположенный рядом с кампусом Университета имени Бен-Гуриона и кампусом филиала C4i Армии обороны Израиля».

Управление C4i — элитное технологическое подразделение Армии обороны Израиля.

На сайте добавлено, что парк объединяет «ветеранов элитных технологических подразделений Армии обороны Израиля, выпускников Университета Бен-Гуриона, представителей высокотехнологичной отрасли», а также инвесторов и ученых.

Между тем МИД Израиля заявляет, что целью иранской атаки была именно больница.