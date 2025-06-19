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Путин созвонился с Си Цзиньпином
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, лидеры обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке и готовность Москвы и Пекина выступить посредниками в конфликте Ирана и Израиля. Также затрагивались вопросы двусторонних отношений стран. Разговор длился примерно час, передает «КоммерсантЪ».

«С обеих сторон подчеркивалось, что в ходе майского визита Си в Москву были заданы новые ориентиры по укреплению россиийско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства»,— рассказал Юрий Ушаков журналистам. «Председатель КНР по своей инициативе подробно информировал нашего президента о только что состоявшейся поездке в Казахстан, где 17–18 июня был проведен второй саммит Китай-Центральная Азия»,— добавил помощник российского лидера.

Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся на саммите ШОС в Тяньцзине, который пройдет с 31 августа по 1 сентября. 2 сентября планируются двусторонние переговоры. «Главы государств подчеркнули удовлетворение от наших отношений. Они очень довольны состоявшемся обменом мнениями»,— подчеркнул Юрий Ушаков.

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