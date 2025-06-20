В Иране назначили нового главу разведки КСИР после гибели предыдущего в результате израильского удара
- Азия и мир, политика
- 9:39, 20 июня 2025
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Маджид Хадеми
CentralAsia (CA) - Генерал Маджид Хадеми стал новым командующим разведкой Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Ранее прошлый глава — Мохаммад Каземи — погиб в результате ударов Израиля. Об этом сообщает агентство Fars.
В первые дни ударов по Ирану погиб командующий КСИР Хоссейн Салами, а также глава генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери. Позже стало известно о смерти еще восьми командиров воздушно-космических сил КСИР.
13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», ударив по крупнейшим ядерным и оборонным объектам Ирана. В тот же день Иран начал ответную операцию «Правдивое обещание 3», атаковав еврейское государство дронами и баллистическими ракетами.
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