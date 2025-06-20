В Иране назначили нового главу разведки КСИР после гибели предыдущего в результате израильского удара

Маджид Хадеми

CentralAsia (CA) - Генерал Маджид Хадеми стал новым командующим разведкой Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Ранее прошлый глава — Мохаммад Каземи — погиб в результате ударов Израиля. Об этом сообщает агентство Fars.

В первые дни ударов по Ирану погиб командующий КСИР Хоссейн Салами, а также глава генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери. Позже стало известно о смерти еще восьми командиров воздушно-космических сил КСИР.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», ударив по крупнейшим ядерным и оборонным объектам Ирана. В тот же день Иран начал ответную операцию «Правдивое обещание 3», атаковав еврейское государство дронами и баллистическими ракетами.