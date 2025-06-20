Белый дом: Трамп в течение двух недель примет решение о возможном участии США в войне с Ираном

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп примет решение о том, будут ли Соединенные Штаты наносить удары по Ирану, в течение двух недель. Заявление американского президента процитировала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает BBC News.

По мнению Трампа, вероятность переговоров с Тегераном сохраняется.

«Основываясь на том факте, что существует значительная вероятность переговоров с Ираном, которые могут состояться или не состояться в ближайшем будущем, я приму решение в течение ближайших двух недель», — передала Левитт слова президента США.

По информации The Wall Street Journal, Трамп одобрил план удара США по Ирану, но не отдал окончательного приказа. Президент США сообщил старшим помощникам, что он одобряет планы атаки, но пока воздерживается от нее, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.

17 июня ABC News сообщал, что следующие 24-48 часов станут решающими для определения того, возможно ли дипломатическое решение конфликта с Ираном, или США придется прибегнуть к военным действиям.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в телеобращении говорил, что американцы должны иметь в виду, что «любое военное вмешательство против Ирана, несомненно, нанесет им непоправимый ущерб».