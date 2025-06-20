Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ

Геннадий Шаповалов

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский назначил Геннадия Шаповалова командующим Сухопутными войсками ВСУ. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

До февраля 2025 года Шаповалов возглавлял оперативное командование «Юг». После этого он был назначен представителем Украины при миссии НАТО по военной помощи и обучению (NSATU) в Германии.

1 июня генерал-майор Михаил Драпатый объявил, что подал рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ. Это произошло вскоре после российского ракетного удара по одному из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. В результате удара погибли 12 военнослужащих, еще более 60 получили ранения. «Это осознанный шаг, продиктованный моим личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли наши солдаты», — говорил Драпатый.

3 июня Драпатый был назначен командующим Объединенными силами ВСУ. Это орган военного управления, который подчиняется Генштабу и отвечает за координацию между разными группировками войск при проведении крупных операций.