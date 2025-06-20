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В Казахстане в результате урагана повреждены десятки зданий, погиб человек

CentralAsia (KZ) -  В Павлодарской области Казахстана 19 июня прошёл мощный штормовой ветер, скорость которого местами достигала 43 метров в секунду. Стихия разрушила здания, оставила без света целые районы и привела к человеческим жертвам.

По официальным данным, пострадали 16 человек, включая троих детей. Одна женщина 1968 года рождения погибла в Аксу – её проткнула ветка упавшего дерева.

«В самом Павлодаре сильный ветер повредил кровли 47 зданий, среди них — шесть объектов социальной инфраструктуры. Разрушения зафиксированы также в Аксу и Экибастузе (23 объекта), Баянаульском районе (7 объектов), а также в Майском и Павлодарском районах», - рассказали в акимате Павлодарской области.

Стихия вызвала и перебои с электроснабжением. Свет пропал в городе Аксу и Баянаульском районе. В экстренные службы продолжают поступать обращения.

Сейчас на месте работают более 300 человек и свыше 100 единиц спецтехники. Все они заняты восстановлением после урагана — в том числе ремонтируют 16 опор линий электропередачи и связи. Все экстренные службы переведены в усиленный режим.

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