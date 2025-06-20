Император Нарухито и королева Масако посетят Монголию с государственным визитом

CentralAsia (MNG) -

Правительство Японии в пятницу утвердило план визита императора Нарухито и императрицы Масако в Монголию в качестве государственных гостей с 6 по 13 июля.

Они станут первыми правящими императором и императрицей, которые посетят Монголию. Император посетил страну в 2007 году, когда он был наследным принцем.

График предстоящей поездки был определен на заседании кабинета министров.

По данным Агентства императорского двора, император и императрица покинут токийский аэропорт Ханэда на борту правительственного самолета 6 июля и прибудут в Улан-Батор, столицу Монголии, в тот же день. 8 июля пара посетит церемонию приветствия и встречу с президентом Монголии Хурэлсух Ухнаа и его супругой. На банкете, устроенном президентом и его супругой, император выступит с речью.

Императорская чета возложит цветы к кенотафу около 1700 японцев, которые были задержаны бывшим Советским Союзом после Второй мировой войны и погибли в Монголии. 11 июля они примут участие в церемонии открытия Наадама, крупнейшего фестиваля Монголии.

Этот исторический государственный визит станет важной вехой в дальнейшем углублении «Специального стратегического партнерства ради мира и процветания» между Монголией и Японией, которые разделяют общие демократические ценности, и внесут ценный вклад в укрепление «ориентированных на людей» отношений и сотрудничества. Его Величество Император Японии Нарухито совершил официальный визит в Монголию в качестве наследного принца в 2007 году, чтобы отметить 35-ю годовщину установления дипломатических отношений между Монголией и Японией.

7 июля император посетит Национальный музей Чингисхана и объект, связанный с водой, являющейся предметом его исследования. Он также посетит Монгольский технологический колледж Косен, созданный по образцу японских технологических колледжей «косен», а также местную государственную школу и университетскую больницу, построенные при содействии Японии 9 июля.

10 июля император посетит Новую монгольскую академию, которая знакомит с японским стилем образования, и буддийский храм Гандан, а 11-12 июля он посмотрит соревнования по стрельбе из лука и скачки, которые пройдут в рамках Наадама, и посетит национальный парк Хустай. Также император встретится с представителями японских жителей Монголии и монголами, имеющими связи с Японией. Императрица посетит эти мероприятия и встречи, если позволит состояние ее здоровья.

Император и императрица были приглашены в Монголию, когда встретились с президентом Монголии и его супругой во время своего визита в Японию в 2022 году, и с тех пор их приглашали часто.

Бывший министр иностранных дел Японии Таро Коно будет главным сопровождающим во время визита императорской четы в Монголию.

Это будет третий визит императора Нарухито и императрицы Масако в зарубежную страну с целью установления международной доброй воли с момента восшествия императора на престол в 2019 году, после их визитов в Индонезию и Великобританию.

После того, как на заседании кабинета министров было принято решение о визите пары в Монголию, премьер-министр Японии Сигэру Исиба выступил с заявлением, в котором говорилось: «Я уверен, что дружба и добрая воля между Японией и Монголией будут и дальше укрепляться».

Как сообщает Министерство иностранных дел Монголии, этот визит знаменует собой первый государственный визит Его Величества Императора Японии Нарухито и Ее Величества Королевы Масако в Монголию.

Татар С.Майдар

источик: MiddleAsianNews

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