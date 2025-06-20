Rio Tinto достигла соглашения на сумму $138,75 млн по монгольской шахте

CentralAsia (MNG) -

Rio Tinto согласилась выплатить $138,75 млн для урегулирования судебного иска, в котором англо-австралийский горнодобывающий гигант обвинялся в обмане инвесторов путем сокрытия проблем с подземным расширением медно-золотого рудника Оюу-Толгой в Монголии стоимостью 7 млрд долларов США.

Предварительное урегулирование предлагаемого коллективного иска было подано поздно вечером в среду в Окружной суд США в Манхэттене и требует одобрения судьи.

Иск требовал возмещения ущерба от имени акционеров монреальской Turquoise Hill Resources в период с июля 2018 года по июль 2019 года, когда контрольный пакет акций компании принадлежал Rio Tinto.

Акционеров возглавляли фонды, консультируемые чикагской компанией Pentwater Capital Management.

Урегулирование также урегулировало претензии к бывшему генеральному директору Rio Tinto Жану-Себастьяну Жаку, который ушел в отставку в марте 2021 года.

Все ответчики отрицали правонарушения, но согласились, чтобы устранить неопределенность, бремя и стоимость судебного разбирательства, как показывают судебные документы.

Rio Tinto и Pentwater отказались от комментариев.

Turquoise Hill была компанией с одним активом, владеющей 66% рудника Ою Толгой, а правительству Монголии принадлежало 34%.

Pentwater обвинила Rio Tinto и Turquoise Hill в мошеннических заверениях, что рудник Ою Толгой идет «по плану» и «в рамках бюджета», даже когда он отставал от графика на 2,5 года и превышал бюджет на 1,9 млрд долларов.

В 2022 году Rio Tinto купила 49% Turquoise Hill, которыми она еще не владела, за $3,3 млрд, полностью интегрировав рудник в свой медный портфель.

Иск отчасти возник из-за заявлений осведомителя Ричарда Боули, который работал на руднике и утверждал, что Rio Tinto знала о проблемах с расширением до того, как публично раскрыла их.

Rio объявила о возможном перерасходе в размере $1,9 млрд в 2019 году и прогнозировала общие капитальные затраты в размере от $6,5 млрд до $7,2 млрд.

Юристы акционеров планируют потребовать возмещения судебных издержек в размере до 13% от суммы урегулирования, или около $18 млн без учета процентов, плюс до $2,6 млн на расходы, как показывают судебные документы.

Дело находится в суде по делу Turquoise Hill Resources Ltd Securities Litigation, окружной суд США, Южный округ Нью-Йорка, № 20-08585.

источик: MiddleAsianNews

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