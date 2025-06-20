Оцифровка Центральной Азии: интервью с Айнурой Умаевой, лидером мнений в области коммуникаций и медиа

CentralAsia (MNG) -

На этой неделе The Times of Central Asia посетит Региональный форум CAMCA, который в этом году пройдет в Улан-Баторе, Монголия.

Сеть CAMCA — это объединение профессионалов и политиков, стремящихся развивать Евразию путем обмена идеями, знаниями и вдохновением; ее название расшифровывается как Центральная Азия, Монголия, Кавказ и Афганистан.

В преддверии Форума The Times of Central Asia побеседовала с Айнурой Умаевой, владелицей и генеральным директором коммуникационного агентства TIDAM в Алматы, а также лидером в области стратегических коммуникаций и консультирования, о том, что программа CAMCA означает для евразийских коммуникационных и цифровых отраслей, и какое будущее может ожидать женщин, занимающихся бизнесом в Центральной Азии.

TCA: В каком состоянии, по вашему мнению, сейчас находятся цифровое и информационное пространство — в Казахстане и других странах Евразийского региона?

-Казахстан добился значительного прогресса в цифровизации государственных услуг и финтеха. Для многих из нас теперь стало привычным мгновенно получать доступ к государственным или коммерческим услугам через смартфон. Этот уровень удобства настолько укоренился в нашей повседневной жизни, что мы часто принимаем его как должное.

Однако, если мы посмотрим глубже, мы заметим другую реальность. Несмотря на эту видимую цифровую инфраструктуру, наблюдается значительный дефицит цифровой грамотности — особенно в частном секторе. Многие предприятия по-прежнему не используют весь потенциал цифровых технологий, включая ИИ, аналитику данных или автоматизацию. Хотя на первый взгляд мы кажемся продвинутыми в цифровом плане, на практике цифровая трансформация часто остается довольно поверхностной. Реальная задача сейчас заключается в углублении этой трансформации — в создании не только цифровых инструментов, ориентированных на пользователя, но и внутренних цифровых возможностей и культуры данных.

В каких областях, по вашему мнению, инициативы CAMCA могут помочь им улучшиться?

- Одной из самых сильных сторон CAMCA является ее способность преодолевать региональную фрагментацию. Хотя регион CAMCA часто воспринимается внешним миром как сплоченный блок, внутри мы остаемся глубоко сегментированными — информационно, экономически и культурно. Многие страны региона не осознают реалий, возможностей и историй успеха друг друга.

Несколько лет назад я работала с клиентом над межрегиональным исследованием, и мне стало ясно, как мало мы на самом деле знаем о наших соседях. Этот информационный разрыв приводит к упущенным возможностям для сотрудничества и совместного роста. Такие инициативы, как Форум CAMCA, необходимы, поскольку они способствуют не только диалогу, но и чувству общей региональной идентичности. Как это ни парадоксально, часто требуется внешняя инициатива, чтобы помочь нам лучше осознать, как много у нас общего.

Родившись и выросши в Казахстане, имея корни на Кавказе, я постоянно размышляю о контрасте между двумя регионами. Несмотря на политическое и языковое разнообразие, Кавказ часто воспринимается — и воспринимает себя — как более сплоченный, чем Центральная Азия. В нашем регионе мы все еще открываем нашу коллективную идентичность.

Вы выступаете на сессии, посвященной женским сетям. Как будет выглядеть авторитет женщин в евразийском бизнесе через 10 лет по сравнению с настоящим?

- В нашей работе с She Business Women Community — региональной сетью, поддерживающей женщин-предпринимателей — мы фокусируемся на помощи женщинам в росте и масштабировании бизнеса. Сейчас женщины составляют значительную часть владельцев малого бизнеса и основателей стартапов в регионе. Однако они получают менее 10% доступного инвестиционного капитала. Еще больше беспокоит то, что возглавляемые женщинами предприятия редко масштабируются, даже когда данные показывают, что компании с женщинами в руководстве более стабильны и устойчивы.

Сегодня многие управляемые женщинами предприятия остаются небольшими, неформальными и нацеленными в первую очередь на выживание. Я надеюсь — и к этому мы стремимся — что в ближайшие 10 лет мы увидим совершенно иную картину: где возглавляемые женщинами предприятия будут крупнее, заметнее, более цифровыми и гораздо более влиятельными в формировании наших экономик. Я искренне верю, что мы на этом пути.

Каким образом, по вашему мнению, Форум CAMCA объединяет предприятия из всех его регионов и стран-членов?

- Я отвечаю на это с улыбкой — потому что одна из главных причин, по которой я еду в Монголию на CAMCA, — это именно возможность наладить связи. Я никогда раньше не был в Монголии, и мне искренне любопытно и интересно узнать страну и ее людей. Но что еще важнее, я рассматриваю CAMCA как платформу для встреч с коллегами-предпринимателями, потенциальными партнерами и коллегами со всей Центральной Азии и Кавказа.

Этот форум создает такую ​​обстановку, которая способствует долгосрочному партнерству. Речь идет не только о посещении сессий — речь идет о построении доверия, поиске общих интересов и закладывании фундамента для будущих совместных проектов. В этом смысле CAMCA играет важную роль в более тесном объединении нашего региона — по одному взаимодействию за раз.

источик: MiddleAsianNews

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