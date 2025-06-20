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На Солнце произошла мощная вспышка

CentralAsia (CA) -  Мощная вспышка произошла на Солнце, она стала третьей по силе в 2025 году, уступив только событиям 14 мая и 23 февраля, передает РИА «Новости» со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

Вспышку произвела активная область №4114 – она уже не раз становилась источником солнечной активности в июне. По международной классификации, событие получило уровень X1.9.

В лаборатории подчеркнули, что несмотря на высокую мощность и близость к линии Солнце-Земля, регион, где произошел выброс, не оказал заметного воздействия на Землю. Все выброшенные облака плазмы ушли вверх, к северному полюсу солнечной системы, а не в сторону нашей планеты. Ученые предположили, что это может быть связано с особенностями конфигурации активного центра Солнца.

«Это представляет определенную загадку, но, вероятно, связано с какими-то особенностями конфигурации активного центра. Судя по всему, на Солнце присутствуют факторы, физически блокирующие для плазмы возможность движения в прямом направлении (к Земле)», – отметили в лаборатории. Данные космических коронографов подтвердили, что даже при большой мощности вспышки, плазма вновь ушла в северном направлении.

Специалисты добавили, что, возможно, позже математические модели позволят выявить движение слабых компонентов плазмы к Земле, однако даже если это произойдет, речь будет идти лишь о краткосрочных и несущественных воздействиях. В лаборатории также уточнили, что после вспышки не был зарегистрирован приход к Земле тяжелых заряженных частиц, способных повлиять на работу космических аппаратов.

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