ООН: В 2024 году зафиксировано 4500 случаев сексуального насилия в условиях конфликта

CentralAsia (CA) - По данным Организации Объединённых Наций, в 2024 году было зарегистрировано 4500 случаев сексуального насилия, совершённого в условиях вооружённых конфликтов. Подавляющее большинство жертв — 93 процента — составляют женщины и девочки.

Эти данные были озвучены накануне Международного дня борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта, который ежегодно отмечается 19 июня.

Как подчёркивают в ООН, сексуальное насилие в зонах конфликтов — это не просто трагедия для отдельных людей, но и угроза коллективной безопасности и процессу установления мира. Организация напоминает, что такие преступления квалифицируются как военные преступления и преступления против человечности в соответствии с международным правом.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своём обращении заявил, что «сексуальное насилие — это ужасающая тактика ведения войны». По его словам, «страшные отголоски этих чудовищных преступлений продолжают звучать ещё долго после того, как затихает гром оружия».

В ООН отмечают, что последствия насилия остаются с пострадавшими на многие годы. Пострадавшие сталкиваются с серьёзными психологическими и физическими травмами, стигматизацией и социальной изоляцией. Часто они не получают необходимой медицинской и психологической помощи. Особенно тяжёлыми оказываются случаи, в которых наступает беременность — такая ситуация усугубляет травму и может повлиять на судьбу как матери, так и ребёнка, нередко сталкивающегося с отторжением в обществе.

Глава ООН призвал международное сообщество усилить поддержку жертв, бороться с безнаказанностью и добиться справедливости: «Мы должны покончить с этим отвратительным преступлением и обеспечить привлечение виновных к ответственности».