В Улан-Баторе построят «умный» тепличный комплекс

CentralAsia (MNG) - Церемония закладки фундамента Национального интеллектуального тепличного комплекса, нацеленного на круглогодичное снабжение продукцией, обеспечение безопасности пищевых продуктов и устойчивого сельского хозяйства, состоялась 18 июня 2025 года.

Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности (MПСХЛП), Научно-исследовательский центр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, Национальный университет Ханкён Республики Корея и Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) договорились о совместной реализации проекта по созданию интеллектуального тепличного комплекса с бюджетом в 3,42 млн долларов США в период с 2025 по 2028 год. Тепличный комплекс, который будет расположен в 11-м Хору района Баянзурх, будет состоять из научно-исследовательского центра по овощеводству, учебного зала, завода по переработке овощей, склада инвентаря, теплиц передовых и средних технологий, вертикальных фермерских контейнеров, интеллектуальных ферм открытого грунта и сельскохозяйственного технологического парка.

По данным MПСХЛП, будут организованы встречи и семинары для экспертов, исследователей и фермеров, включая поэтапную программу обучения по теориям умной работы теплиц и технологиям ведения сельского хозяйства, а также практические занятия на местах. Министерство также отметило, что реализация этого проекта позволит улучшить сельскохозяйственные технологии, создать базовую структуру для круглогодичного производства овощей, повысить доходы фермеров, восстановить сельскую экономику и разработать сельскохозяйственные технологии, хорошо адаптированные к изменению климата.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения