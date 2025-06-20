Монгольские школьники впервые завоевали серебряные медали на Европейской физической олимпиаде

CentralAsia (MNG) -

IX Европейская физическая олимпиада (EuPhO) прошла с 13 по 17 июня 2025 года в Софии, Болгария.

Команда молодых монгольских физиков прославила свою страну на международной арене, приняв участие в IX Европейской физической олимпиаде и завоевав серебряную медаль.

В этом году олимпиада прошла в Софии (Болгария) в июне 2025 года, и более 200 лучших учеников из 37 стран соревновались, чтобы проверить свой интеллект.

Этот успех открывает перед учениками большие возможности для получения стипендий в международных университетах и ​​участия в международных исследованиях и проектах.

Европейская физическая олимпиада (EuPhO) — это конкурс для старшеклассников. Помимо Международной физической олимпиады (проводится с 1967 года) существуют традиции региональных соревнований, таких как Азиатская физическая олимпиада (проводится с 2000 года) и Иберо-американская физическая олимпиада (проводится с 1991 года). Концепция EuPhO похожа на реальные исследовательские ситуации, с кратким описанием задач и большим пространством для творческих решений.

Эстония принимала первую Европейскую физическую олимпиаду в мае 2017 года. Мероприятие проводилось в Тартуском университете совместно с Таллиннским техническим университетом. Вторая прошла в Москве, Россия, в 2018 году, а третья — в 2019 году в Риге, Латвия. Четвертая EuPhO должна была пройти в Сато-Маре, Румыния, в 2020 году, но была отменена из-за глобальной ситуации в области здравоохранения и кризиса Covid-19. Вместо этого онлайн-версия олимпиады была организована с большим успехом и к радости всех 257 участников из 54 стран-участниц. Продолжающийся кризис Covid привел к еще одному выпуску онлайн-EuPhO в 2021 году. С 2022 года EuPhO снова проводится как очное соревнование.

источник: MiddleAsianNews

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