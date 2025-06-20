Состоялась встреча с представителями Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ

CentralAsia (MNG) - 18 июня 2025 года Баярбаатар Баярмагнай, депутат Великого государственного хурала (парламента) Монголии и председатель Постоянного комитета по этике и порядку, провел встречу с Юлией Нетесовой, руководителем отдела демократического управления и гендерных вопросов Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), и другими должностными лицами ОБСЕ.

В начале заседания председатель Постоянного комитета Баярбаатар выразил свою благодарность за участие и обмен опытом в двухдневной дискуссии, организованной между пятью партиями, имеющими места в Великом государственном хурале, по теме справедливости парламентских и политических партий. Подчеркнув 2025 год как год особой ответственности для политических партий, он отметил, что политические партии должны созвать свои партийные конференции и обновить свои партийные правила в соответствии с недавно принятым Законом о политических партиях Монголии. Он заявил, что, согласно закону, государство впервые окажет поддержку политическим партиям, что значительно поспособствует институциональной зрелости политических партий.

Депутат Баярбаатар представил историю принятия пересмотренного Закона о политических партиях в 2023 году, сообщив, что законопроект о финансировании политических партий разрабатывается совместно с членами Великого государственного хурала. Он также подчеркнул, что советы специалистов ОБСЕ имеют большое значение при разработке и принятии этого законопроекта.

Руководитель отдела демократического управления и гендера БДИПЧ Юлия Нетесова выразила благодарность руководству Постоянного комитета по этике и порядку и Института парламентских исследований и разработок за успешную организацию двухдневного дискуссионного мероприятия на тему справедливости парламентских и политических партий, отметив высокий уровень организации дискуссии.

Д-р Юлия Нетесова упомянула прекрасную возможность изучить лучшие и худшие практики в истории демократии, выразив свое удовольствие работать с парламентом, чьи цели, планы и обещания ясны. Она также отметила, что дискуссионное мероприятие было энергичным и проактивным, и что участники обсуждения придерживались позиции, что определенные правила и положения должны быть изменены.

На встрече стороны обменялись мнениями о дальнейшем сотрудничестве в области исследований, обмена опытом, институциональной зрелости политических партий, снижении коррупции и конфликта интересов, а также повышении прозрачности. Во встрече приняли участие депутат парламента Энхтуя Дорджозовд и директор Института парламентских исследований и развития Бумдари Дагва-Очир, сообщает Управление по связям со СМИ и общественностью Великого Государственного Хурала.

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