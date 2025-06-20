К 2050 году каждый пятый человек достигнет пенсионного возраста

CentralAsia (MNG) -

Министерство по делам семьи, труда и социальной защиты Монголии совместно с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) организовало дискуссию на тему «Укрепление равенства и равноправного участия: межпоколенческие и гендерные экономические вызовы в Монголии».

В ходе дискуссии были отмечены существенные изменения в структуре населения Монголии. Численность населения трудоспособного возраста в нашей стране растет, что означает благоприятную возможность использовать демографические дивиденды, которые открывают «демографические окна», или периоды времени, когда доля населения трудоспособного возраста наиболее высока. Исследование показало, что эта благоприятная возможность продлится недолго, и к 2050 году каждый пятый житель будет пожилым или достигнет пенсионного возраста.

В связи с изменением структуры населения используется национальный трансфертный счет. Национальные трансфертные счета (НТС) - это инструмент измерения и анализа экономических потоков между поколениями и того, как это влияет на экономику страны в целом.

Королевство Таиланд уделяет особое внимание оптимизации своей системы социального обеспечения, в то время как Филиппины используют национальный трансфертный счет для совершенствования своей стратегии по борьбе со старением.

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