экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
К 2050 году каждый пятый человек достигнет пенсионного возраста

CentralAsia (MNG) -  

Министерство по делам семьи, труда и социальной защиты Монголии совместно с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) организовало дискуссию на тему «Укрепление равенства и равноправного участия: межпоколенческие и гендерные экономические вызовы в Монголии».

В ходе дискуссии были отмечены существенные изменения в структуре населения Монголии. Численность населения  трудоспособного возраста в нашей стране растет, что означает благоприятную возможность использовать демографические дивиденды, которые открывают «демографические окна», или периоды времени, когда  доля населения трудоспособного возраста наиболее высока. Исследование показало, что эта благоприятная возможность продлится недолго, и к 2050 году каждый пятый житель будет пожилым или достигнет пенсионного возраста.

В связи с изменением структуры населения используется национальный трансфертный счет. Национальные трансфертные счета (НТС) - это инструмент измерения и анализа экономических потоков между поколениями и того, как это влияет на экономику страны в целом.

Королевство Таиланд уделяет особое внимание оптимизации своей системы социального обеспечения, в то время как Филиппины используют национальный трансфертный счет для совершенствования своей стратегии по борьбе со старением.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com