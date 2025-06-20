Программа межпарламентского сотрудничества «Открытый мир» будет продолжена в Монголии

CentralAsia (MNG) - Генеральный секретарь Великого Государственного Хурала Монголии Баасандорж Барсурэн 18 июня принял делегацию Конгресса Соединённых Штатов во главе с исполнительным директором Офиса международного руководства (COIL) г-жой Джейн Саргусой.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества. Офис международного руководства Конгресса США реализует на международном уровне программу межпарламентского сотрудничества «Открытый мир», которая реализуется в Монголии с 2016 года.

Приветствуя представителей программы «Открытый мир», генеральный секретарь Парламента Баасандорж поздравил их с успешным проведением первой встречи выпускников, которая состоялась 16–17 июня 2025 года при содействии Верховного суда, Судебной академии, Генерального судебного совета Монголии и Посольства США в Монголии.

Он также подчеркнул, что с 2016 года совместно с Офисом международного руководства Конгресса США были реализованы шесть программ для парламентариев и сотрудников Администрации Парламента Монголии и выразил благодарность за продолжение программы, запланированное на сентябрь 2025 года.

Г-жа Джейн Саргус подчеркнула важность программы «Открытый мир», реализуемой в других странах и, ознакомившись с деятельностью Великого Государственного Хурала Монголии и его администрации, обменялась информацией.

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