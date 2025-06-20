Иранская ракета упала в Беэр-Шеве рядом с офисом Microsoft. ЦАХАЛ нанес удар по ядерному исследовательскому центру в Тегеране

Иранская баллистическая ракета упала в Беэр-Шеве на юге Израиля

CentralAsia (CA) - В городе Беэр-Шева на юге Израиля утром 20 июня упала иранская баллистическая ракета. Times of Israel пишет, что ракету не удалось перехватить средствами ПВО, она взорвалась недалеко от здания офиса Microsoft.

Ракета упала рядом с многоквартирными домами, загорелось несколько припаркованных автомобилей. Ущерб был нанесен нескольким домам.

Пять человек получили легкие ранения в результате атаки, сказали в службе скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом». Больница «Сорока», в свою очередь, сообщает о семи пострадавших.

По информации CNN, возле офиса Microsoft в Беэр-Шеве вспыхнул пожар после удара.

В Корпусе стражей исламской революции заявили, что здание Microsoft было целью удара. Там добавили, что половина доходов Израиля поступает от экспорта технологических компаний, а Microsoft сотрудничает с израильскими военными в области искусственного интеллекта и технологий перехвата ракет.

Предварительно, целью атаки был район CyberSpark и здание IT-компании, которая предоставляла услуги в области кибербезопасности для ЦАХАЛ.

ЦАХАЛ объявил, что в ночь на 20 июня ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам и ядерному исследовательскому центру в Тегеране. В операции были задействованы 60 самолетов, сбросивших 120 бомб, отчиталась Армия обороны Израиля. Также израильские военные опубликовали кадры удара про пусковым установкам для баллистических ракет.